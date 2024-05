Ex Oliveti, riapre il cantiere. La Provincia: "Tutto pronto per l’anno scolastico 2025-26"

Era rimasto fermo per qualche mese, ma giovedì scorso è stato firmato il verbale di ripresa dei lavori nel maxi cantiere che interesse l’ex Olivetti, in via Buonarroti. I lavori serviranno per l’adeguamento sismico dell’edificio ad uso scolastico, ma di fatto la struttura è stata del tutto sventrata e quella che la riguarderà è quasi una edificazione ex novo.

L’ex Oliveti è un complesso di proprietà della Provincia di Forlì-Cesena e il costo degli interventi prevede un investimento complessivo di 4 milioni e 375mila euro. I lavori ripartiranno nei prossimi giorni dopo uno stop dovuto alla liquidazione giudiziale della capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese che si era aggiudicato l’appalto. Le mandanti, Technologica srl di Predappio e F.lli Franchini srl di Rimini, hanno però deciso di continuare il rapporto di appalto con l’amministrazione provinciale, come previsto dal Codice dei Contratti, ricostituendosi in ‘rti’. I lavori dureranno ancora per i prossimi 13 mesi e consentiranno di mettere a disposizione delle scuole superiori della città di Forlì 20 aule e 4 laboratori per l’anno scolastico 2025-26.

"Si tratta di un’opera di rilevanza strategica per la città, attraverso la quale si immettono nel sistema scolastico superiore nuove aule e nuovi laboratori didattici – il commento dei vertici della Provincia (nella foto presso il cantiere, al centro Valentina Ancarani, responsabile del settore scuola per la Provincia) –. Un ringraziamento va alle imprese private esecutrici, la cui volontà di portare a termine le opere del contratto di appalto è stata determinante, al fine di evitare un fermo cantiere che avrebbe pregiudicato la consegna dell’immobile in tempo utile per l’inizio del prossimo anno scolastico. Per l’amministrazione provinciale si tratta di un risultato molto importante – conclude la nota sulla ripresa dei lavori –, che conferma l’impegno dell’ente per garantire spazi didattici adeguati agli studenti e al personale scolastico delle scuole superiori".