Farmacia, estesi gli orari e aumenta l’organico

Ci sono novità in arrivo per la Farmacia comunale ‘Giorgio Cavallucci’ di piazza Matteotti a Santa Sofia. In accordo con i sindacati si ampliano infatti gli orari di apertura, si assume nuovo personale e si aggiungono nuovi servizi. La prima sostanziale novità riguarda la modifica degli orari di apertura. Dal 1 ottobre 2024 la farmacia sarà aperta anche il sabato pomeriggio, dalle 15,30 alle 19,30. Confermate anche le aperture straordinarie in occasione di iniziative e manifestazioni di particolare rilevanza, da definirsi di volta in volta.

In secondo luogo, ad inizio estate, si procederà con l’assunzione di un nuovo farmacista a tempo indeterminato, in aggiunta ai tre già in organico, con contratto a 24 ore settimanali estendibili a 36 in particolari periodi dell’anno, a partire dal 1 luglio. L’organico vedrà l’alternarsi di 4 funzionari farmacisti e un collaboratore amministrativo presente 6 ore a settimana.

"Con queste riorganizzazioni – precisa l’amministrazione comunale – la farmacia potrà offrire un servizio più celere ai cittadini e, parallelamente, il personale potrà aumentare la disponibilità di prodotti e servizi offerti. Inoltre saranno valorizzate le competenze delle risorse umane con ore di formazione dedicate a farmaci, nuovi prodotti e servizi da implementare e con l’individuazione di una figura dedicata allo sviluppo della farmacia".

Saranno inoltre inseriti nuovi servizi e nuove linee di prodotti (cosmesi, infanzia), aumentando la capacità espositiva e di stoccaggio. Questo sarà possibile con l’avanzamento del 2° stralcio del progetto di riqualificazione della farmacia e l’acquisto di nuovi arredi.

"La farmacia, lascito del compianto Giorgio Cavallucci, ha sempre avuto una grande importanza per questa amministrazione. I lavori di riqualificazione dei locali e il continuo miglioramento dei servizi lo dimostrano. La riorganizzazione che presentiamo – conclude la nota dell’amministrazione – ora è un ulteriore salto di qualità e va nella medesima direzione: ampliare e migliorare i servizi".

o. b.