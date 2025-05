Federico Baccomo e la sua ’profezia’. Si presenta il libro

Alle 19 al Diagonal Loft Federico Baccomo presenta ’Le sorelle di Lisistrata. Romanzo profetico’ (2025), con Corrado Ravaioli e Leandra Borsci. Baccomo, , anche autore di serie tv come ’Call my agent’, arriva a Forlì con un romanzo che risuona come un’inquietante profezia. Quando il neonato governo di destra italiano penalizza l’aborto, Gaia Zavattini, giovane parlamentare dell’opposizione, posta sui social uno sfogo che, rievocando l’antica ribellione di Lisistrata, invita le donne a sottrarre il loro corpo al desiderio degli uomini fino a quando quella mostruosa legge non sarà cancellata.