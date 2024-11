Ferrinis, sul web la versione estesa (deluxe edition) del primo album

I Ferrinis, il duo di fratelli forlivesi, torna alla carica con ‘Ferrinis deluxe edition’, l’edizione estesa del loro primo album ‘Ferrinis’ che, pubblicato a gennaio 2024, ha ottenuto oltre mezzo milione di visualizzazioni in meno di un anno. Il disco che abbraccia stagioni e stati d’animo e che con la sua anima caleidoscopica, principalmente pop ma impreziosita da sfumature latin, dance, urban e dembow, presenta una struttura sonora capace di andare ben oltre: ogni brano racconta un’esperienza, un ricordo, una fase della vita.

Oltre alle 8 tracce presenti nella versione originale del disco, il duo romagnolo ha aggiunto tre singoli successivi, oltre a una versione acustica de ‘La volta buon’ e ‘Per mon farti male’, il nuovo singolo in uscita. ‘Per non farti male’ è una canzone intrisa di rimpianto e consapevolezza, in cui il protagonista riflette sul fallimento di una relazione, chiedendo scusa per non essere riuscito a mantenere viva la connessione con la partner.

"La nostra musica parla per noi – commentano Maicol e Mattia –, per le nostre emozioni e per le esperienze di tutti quelli che ci ascoltano. Abbiamo voluto includere brani che ci hanno accompagnato durante tutto il 2024, ma anche aprire nuove strade, cercando di creare nuove connessioni con il pubblico". Il disco è disponibile sulle piattaforme online.

s. n.