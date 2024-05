Festa della mamma, laboratorio per bambini

Domani alle 16.30 la biblioteca comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole ospiterà un laboratorio creativo per bambini curato da La piccola tana di Forlì per la festa della mamma. Info e iscrizioni: 334.1566848. La biblioteca, diretta da Manuela Veronesi, si trova in viale Marconi 115, in seno al giardino del polo scolastico (si accede da viale Marconi attraverso la pista viavai e da viale del lavoro) ed è aperta martedì 8.30-12.30 e 15-17.30, mercoledì 8.30-3.30, giovedì 15-17.30 e venerdì 8.30-12.30.