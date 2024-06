Film sotto le stelle, torna la magia. Riapre in centro l’Arena Eliseo

Con il ritorno dell’estate, domani torna anche l’arena Eliseo, il cinema all’aperto collocato in una suggestiva corte interna affacciata su corso della Repubblica 108. L’edizione di quest’anno si presenta con un ricchissimo cartellone, tra successi della scorsa stagione da vedere o rivedere, serate a tema e incontri con autori ed esperti che proseguirà fino a settembre. La prima serata comincia domani con ‘Buena vista social club’ di Wim Wenders, il film documentario del 1999 che segue il famoso chitarrista Ry Cooder e suo figlio Joachim a Cuba, dove i due sono impegnati a raccogliere i migliori musicisti del paese per registrare un album.

Anche quest’anno il programma include serate dedicate al progetto Fice promosso dalla Regione ‘Accadde domani’, pensato per la promozione del cinema e degli autori italiani. In particolare il 26 giugno sarà proiettato ‘Food for profit’ alla presenza del co-regista Paolo D’Ambrosi. Nel documentario vengono mostrati i legami tra l’industria della carne, le lobby e il potere politico. Al centro ci sono i miliardi di euro di fondi pubblici che l’Europa destina agli allevamenti intensivi, che maltrattano gli animali, inquinano l’ambiente e rappresentano un pericolo per future pandemie. Sarà mantenuta anche la collaborazione, iniziata nel 2023, con la scuola di filosofia Praxis. Quest’anno è stato il film scelto per essere poi dibattuto in ‘sala’ è ’Povere creature!’ di Yorgos Lanthimos, vincitore di quattro premi Oscar tra i quali quello per il miglior film. Al termine condurranno il dibattito su ‘Organo, organismo, organologia’ Rocco Ronchi (università dell’Aquila) e Riccardo Manzotti (Iulm di Milano): la proiezione è fissata per il 19 luglio.

Sunset studio e Tiresia il 3 e 4 settembre per il progetto ’Nuove (Re)Visioni’ presenteranno il classicissimo ‘Il cielo sopra Berlino’ di Wim Wenders e ‘Il giardino delle vergini suicide’ di Sofia Coppola. A condurre la serata e ad offrire una chiave di lettura alle opere sarà il regista Matteo Lolletti. Anche quest’anno è confermata l’adesione dell’arena al progetto ministeriale ‘Cinema revolution’: tutti i film italiani ed europei avranno un biglietto ridotto a soli 3.50 euro. Fino al 10 agosto i cancelli aprono alle 20.45 e la proiezione inizia alle 21.30, in seguito apertura e proiezione saranno anticipate di 15 minuti. La programmazione completa della stagione si trova sul sito www.cinemasaffi.com.