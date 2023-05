Fiorello, un gesto per la Romagna Stappa il Sangiovese del Nespoli

Dal giorno in cui è scattata l’emergenza, ha aperto tutte le puntate della sua striscia quotidiana ‘Viva Rai2’ intonando – assieme al cast, agli ospiti e al folto pubblico sempre presente in via Asiago – il ritornello di ‘Romagna mia’. Nella puntata di martedì mattina, però, Rosario Fiorello ha fatto di più: leggendo un articolo dedicato ai possibili effetti benefici dell’assunzione di una modica quantità di vino, non ha esitato a stappare una bottiglia di vino rosso e sorseggiarlo in diretta. Lo stesso hanno fatto i ‘compagni di tavolo’ Fabrizio Biggio e Mauro Casciari.

"Non l’abbiamo scelta a caso, è una bottiglia di Sangiovese di Romagna", ha sottolineato il conduttore, esibendo l’etichetta fra gli applausi dei presenti. Etichetta che riporta subito a un’eccellenza tutta forlivese: si trattava, infatti, del celebre ‘Fico Grande’ di Poderi dal Nespoli, sangiovese prodotto nella zona della Valle del Bidente.

