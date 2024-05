Focus su assistenza e giovani. Due bandi per promuovere autonomia e partecipazione

A partire da oggi fino al 3 giugno sarà possibile presentare domanda per i due bandi ’Overall’ e ’Territori di comunità’ della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, per un investimento complessivo di oltre 1 milione e 400 mila euro. Per entrambi i bandi (di 510mila il primo, di 900mila euro il secondo) gli enti richiedenti devono avere la propria sede legale o operativa nel territorio di intervento della Fondazione ed essere costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della richiesta. Le proposte progettuali dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente l’apposita procedura online accessibile dal sito istituzionale della Fondazione dalle 9 di oggi fino alle 13 del 3 giugno. Le domande pervenute in tempi diversi o con modalità differenti non verranno ammesse.

Il bando ’Overall’ si rivolge agli enti non profit di natura privata che abbiano come propria attività primaria e diretta quella caratterizzata da fini di assistenza socio-sanitaria ed assistenziale e mira a sostenere la rete già consolidata nella realizzazione di un mix di interventi che puntino alla qualità della vita dell’anziano, valorizzandone autonomie, libertà e competenze. Saranno premiati i progetti che valorizzano il rispetto delle libertà e delle autonomie individuali e la presenza di spazi e luoghi inclusivi e accessibili, oltre al potenziamento e la valorizzazione delle competenze umane, relazionali e professionali di operatori e volontari. Sono elementi importanti il dinamismo e l’adattabilità delle proposte al contesto, l’importanza delle relazioni intergenerazionali e l’uso di nuove tecnologie. Il contributo per le singole proposte progettuali presentate non potrà comunque essere superiore al 60% della previsione complessiva di spesa ritenuta ammissibile, fino ad un ammontare massimo di 60mila euro per progetti di durata triennale. Qualora la rete e i contenuti della proposta vengano ritenuti particolarmente meritevoli la Fondazione potrà innalzare la percentuale massima di cofinanziamento al 75%, fino ad un ammontare massimo di 37mila e 500 euro.

’Territori di comunità’, invece, si rivolge agli enti non profit di natura privata e mira ad offrire ai bambini e ai giovani dai 6 ai 18 anni spazi e tempi, senso di appartenenza, stimoli per la partecipazione e il protagonismo, con particolare riferimento alla creazione di un’offerta stabile, articolata, condivisa e continua. Il contributo potrà essere assegnato ad una percentuale massima del 40% del costo complessivo, con un importo che non potrà comunque superare 105mila euro, con la possibilità di innalzare la percentuale massima di cofinanziamento al 75% della previsione di spesa ritenuta ammissibile, fino ad un ammontare massimo di 37mila e 500 euro.

