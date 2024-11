Fondazione, si svelano i bandi

Domani, a partire dalle 17, l’ex chiesa San Giacomo ospiterà un incontro per presentare i nuovi bandi sviluppati per il terzo settore dalla Fondazione Cassa dei Risparmi anche alla luce delle esperienze di inclusione lavorativa più innovative a livello nazionale, alcune delle quali saranno illustrate dagli stessi protagonisti alla presenza della ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli (nella foto).

Ai saluti istituzionali del presidente della Fondazione Carisp Maurizio Gardini e del sindaco Gian Luca Zattini, seguirà la presentazione, moderata da Patrizia Canova (responsabile della comunicazione e partnership strategiche di Opes-Lcef) sia di alcuni progetti portati avanti da realtà locali, sia di idee imprenditoriali realizzate sul territorio nazionale, come il Caffè Lazzarelle di Napoli, Cisco di Milano, La Venenta di San Giorgio di Piano di Bologna e PizzAut di Monza (quest’ultima è una pizzeria che dà lavoro a ragazzi autistici; a inaugurarla è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella).

L’evento proseguirà con la presentazione, a cura di Maurizia Squarzi, consigliera d’amministrazione della Fondazione, dei due nuovi bandi promossi dalla Fondazione per stimolare l’attivazione di nuovi progetti di inserimento lavorativo e di inclusione sociale per persone svantaggiate o con disabilità. Le conclusioni saranno infine affidate alla ministra Locatelli, tornata per l’occasione in città. L’ingresso all’evento è libero. Per info: eventi@fondazionecariforli.it