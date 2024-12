Forlì Città Aperta parla del protocollo fra Meloni e Albania

Forlì Città Aperta ha aderito al Network Against Migrant Detention, recatosi in Albania nel weekend, e organizza oggi alle 18 in via Fossato Vecchio 2D un incontro aperto a tutti sul tema ‘Protocollo Italia-Albania: esternalizzazione e diritti negati’. Interverranno l’avvocato Tommaso Pieri, esperto di immigrazione, e le attiviste dell’associazione Yabasta!, anch’essa nel Network Against Migrant Detention. "Discutere intorno al Protocollo Meloni-Rama – spiegano i curatori – è nostro dovere per essere cittadini/e consapevoli e creare uno scambio di pratiche utili contro politiche migratorie ingiuste e disumane".