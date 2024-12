Forlimpopoli, open day al Carducci e all’Artusi

Tornano ad aprirsi le porte dei due istituti superiori di Forlimpopoli: il liceo delle scienze umane ‘Valfredo Carducci’ e l’Istituto Alberghiero ‘Pellegrino Artusi’ che accoglieranno le famiglie degli alunni delle scuole medie oggi dalle 18 alle 20. Insegnanti e studenti incontreranno i futuri alunni, accompagnandoli in un percorso alla scoperta della specificità della proposta liceale dell’indirizzo Scienze Umane, tesa a favorire una formazione con ampie basi culturali e strumenti per proseguire gli studi universitari. I futuri operatori dell’industria ricettiva saranno, invece, condotti alla scoperta dell’Istituto Alberghiero entrando nei laboratori adibiti alle attività didattiche dei quattro indirizzi di studio: enogastronomia-cucina, servizi di sala e vendita, arte bianca e pasticceria e accoglienza turistica.

Altre sono le proposte di orientamento già calendarizzate: il terzo e ultimo Open Day del liceo delle scienze umane e dell’Istituto Alberghiero sarà sabato 18 gennaio 2025 dalle 15 alle 18. È anche possibile partecipare a laboratori di cucina, sala e accoglienza presso l’Istituto Alberghiero, mentre la lezione simulata al liceo delle scienze umane è in calendario il 13 dicembre dalle 15 alle 17. Per questi ultimi la prenotazione telefonica è obbligatoria, mentre per partecipare agli Open Day non è necessaria alcuna prenotazione. Info: www.iisforlimpopoli.edu.it.

ma.bo.