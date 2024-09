Forlimpopoli, open day al gattile che ospita un centinaio di felini A Forlimpopoli, il gattile accoglie circa cento gatti in un ambiente verde e aperto. Oggi si terrà l'evento 'Gattile in festa' per visitare la struttura e conoscere i felini. Ventuno volontari si occupano del benessere degli ospiti, offrendo anche supporto alle comunità esterne e ai cittadini in difficoltà.