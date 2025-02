Forlimpopoli, un’opera per abbellire la Loggia

È partita una raccolta fondi, ‘Quanto basta per la Loggia’, con lo scopo di abbellire la Loggia della Beccheria di Forlimpopoli con la realizzazione di un’installazione artistica. La Loggia è al momento interessata da un importante intervento di riqualificazione che ne cambierà profondamente le funzioni interne. Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale dovrebbero trovare posto un punto risrorazione, un caffè letterario e uno spazio per co-working. Fino a pochi mesi fa nelle sue stanze si trovava l’Ufficio Anagrafe che ora è stato spostato all’interno della vicina rocca, sede del Comune. Prima ancora vi era anche la Polizia Municipale, i cui uffici ora sono di fronte ai giardini La Malfa. Il crowdfunding attivato dall’amministrazione ha l’obiettivo di finanziare la realizzazione di un’installazione artistica, scaturita dal concorso di idee lanciato nei mesi scorsi e rivolto agli studenti del liceo artistico ‘Canova’ di Forlì, che andrà ad abbellire l’area verde a ridosso della Loggia nel lato affacciato su piazza Trieste. Per concretizzare questo progetto si punta a raccogliere almeno 5mila euro entro il 1° aprile. "Il significato di questa raccolta fondi non è solo economico – sottolineano la sindaca, Milena Garavini e il vicesindaco Enrico Monti –, ma di coinvolgimento della cittadinanza su un progetto che trasformerà la Loggia della Beccheria in uno spazio destinato alla cultura, agli eventi, allo sviluppo di nuove idee. Abbiamo già avviato un confronto con la città e vorremmo che tutti coloro che lo desiderano possano dare il loro contributo, sia in termini di proposte, sia con una somma, anche piccola, a rimarcare il senso di appartenenza di questo luogo per i forlimpopolesi. Per questo, metteremo in calendario una serie di incontri pubblici per raccogliere il punto di vista dei cittadini". L’installazione artistica sarà realizzata dagli studenti individuati attraverso il concorso di idee che ha coinvolto il liceo Canova. A guidarli in questa impresa l’artista forlimpopolese Matteo Lucca. Per presentare il crowdfunding e il progetto è on line il sito loggiabeccheria.it dove è anche possibile procedere con le donazioni. Matteo Bondi