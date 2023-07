Formazione in cucina Via al ’master’ per i fornai

Parte la seconda edizione di Sirpa Academy, la scuola di alta formazione manageriale per fornai e pasticcieri promossa dalla cooperativa Coap di Forlì, fondata nel 1959 e associata a Legacoop Romagna.

La competitività di una impresa passa anche da una attenta gestione — dei costi, delle materie prime, del personale — e dalla capacità di catturare le tendenze di mercato per attirare nuove fasce di clienti.

Servono strumenti come quelli che anche nel 2023, per il secondo anno consecutivo, ha messo a disposizione la scuola di alta formazione manageriale dedicata ad imprenditori della ristorazione.

Dal controllo di gestione, al marketing, dalla gestione della comunicazione del punto vendita fisico e di quello virtuale alla promozione sui social, fino agli aspetti psicologici nei rapporti con clienti, fornitori e team di lavoro: questi i temi affrontati dagli otto partecipanti, scelti tra soci e lavoratori della cooperativa, giovani professionisti del settore.

In attesa dell’edizione 2024, è stato lanciato il Club Sirpa che raccoglie gli ex studenti della scuola: un’occasione gratuita per continuare il confronto tra imprenditori e approfondire in modo pratico diversi temi, grazie a incontri mirati con esperti e professionisti.

Gli studenti più meritevoli del corso ‘23 sono risultati essere gli allievi delle aziende Jfood, Idice Panificio e Ca’ Leoni. A tutti loro è andato in premio un dispositivo elettronico, offerto da Coap.

"Abbiamo deciso di mantenere quasi tutti i docenti della squadra 2022, molto apprezzati, ma abbiamo rivisto il programma, accogliendo le richieste e le indicazioni dei corsisti — dice Maurizio Montanari, presidente Coap, società che conta 350 soci e vanta un fatturato di 16 milioni —. Siamo molto soddisfatti della risposta che abbiamo ricevuto in questi due anni. Ora il nostro prossimo obiettivo è coinvolgere i giovani neo-diplomati, specialmente coloro che escono dalle scuole alberghiere".

Il corso è nato con un taglio manageriale: "I panificatori sono schiacciati tra le nuove esigenze dei consumatori e la grande distribuzione che soddisfa facilmente la richiesta di prodotti da forno – aggiunge Fabrizio Fabbri, direttore Coap –. Era necessario creare uno strumento che sostenesse gli imprenditori in un cambiamento necessario. I contenuti sono stati integrati con un nuovo modulo dedicato alla gestione della squadra e alla crescita personale, per questo abbiamo inserito il ’public speaking’ ma anche le tecniche di gestione delle obiezioni quando ci si relaziona con i clienti in negozio".