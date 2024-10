Formì, prima candelina. Il regalo ai clienti:. The Kolors in concerto per festeggiare

La musica dei The Kolors sarà il cuore dei festeggiamenti per il primo compleanno di Formì, il distretto commerciale situato all’uscita del casello dell’A14. Domenica 27 ottobre, la celebre band, che ha conquistato il pubblico con successi come ‘Karma’, ‘Italodisco’ e ‘Un ragazzo una ragazza’, si esibirà in un concerto gratuito aperto a tutti. La serata prenderà il via alle 18.30 con i dj-set di ‘105 in the City’, che animeranno l’atmosfera prima dell’esibizione live della band. Il concerto, attesissimo dai fan, vedrà protagonisti Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria) e Dario Iaculli (basso), che saliranno sul palco per offrire uno spettacolo imperdibile.

I varchi per accedere all’area concerto apriranno alle 17.30, fino ad esaurimento posti. Per partecipare all’evento, sarà necessario visitare uno dei negozi di Formì a partire da lunedì 7 ottobre e richiedere il proprio pass d’ingresso, gratuito e senza obbligo d’acquisto. Ogni persona potrà ottenere un massimo di due pass, fino a esaurimento disponibilità. Tutte le informazioni dettagliate sulle modalità di accesso e l’elenco dei negozi aderenti sono disponibili sul sito ufficiale di Formì (www.formishopping.it). È inoltre previsto un servizio di prenotazione dedicato per i diversamente abili, che potranno richiedere l’accesso inviando una e-mail a relazioniesterne@formishopping.it, specificando l’eventuale necessità di un accompagnatore.

I membri dei The Kolors, nati tra Napoli e Milano nel 2010, hanno iniziato la loro carriera suonando nei locali underground e guadagnando notorietà aprendo i concerti di artisti internazionali come Paolo Nutini, Gossip e Hurts. Il grande salto è arrivato nel 2015, quando la band ha trionfato al talent show ‘Amici’ di Maria De Filippi, ottenendo un enorme successo con il singolo ‘Everytime’ e l’album di debutto ‘Out’, che ha dominato le classifiche per 12 settimane consecutive e ha ottenuto cinque dischi di platino. Il 2023 ha segnato un’importante svolta nella carriera grazie al singolo ‘Italodisco’, un vero tormentone estivo che ha ottenuto quattro dischi di platino e ha raggiunto le classifiche europee. La loro partecipazione a Sanremo 2024 con il brano ‘Un ragazzo, una ragazza’ ha ulteriormente consolidato il loro successo, seguito dalla hit estiva ‘Karma’.

Valentina Paiano