Forza Italia, linea giovane. In pista Mazzoli e Fabbrica: una 43enne e un 21enne

Forza Italia presenta altri due candidati consiglieri regionali che correranno alle elezioni del prossimo 17 e 18 novembre a sostegno della candidata presidente, Elena Ugolini. Sono l’avvocato di Forlì, Maddalena Mazzoli, e il 21enne consigliere comunale di Rocca San Casciano, Giovanni Fabbrica. Anche Mazzoli, 43enne, non è alla prima esperienza politica: nel 2004, giovanissima, fu eletta consigliera comunale a Santa Sofia. A giugno non è stata eletta: era candidata a sostegno di Flavio Foietta. Il padre Giuseppe è stato vicesindaco del paese in quota Dc.

Diplomata al liceo classico Morgagni e laureata in giurisprudenza all’Università di Bologna, ha conseguito un master in diritto del lavoro. Penalista, si occupa anche di diritto del lavoro nell’area legale di un’associazione sindacale. "La sicurezza è un diritto fondamentale di ogni cittadino – afferma –. Mi impegnerò a promuovere politiche di prevenzione e controllo che possano realmente ridurre la criminalità e migliorare la qualità della vita. Le ultime statistiche oramai lo confermano: i governi di sinistra nella nostra Regione hanno fallito, con Bologna e Rimini che sono oggi classificate come le città più pericolose d’Italia". Sottolineando poi come lo stesso Silvio Berlusconi, fondatore di Forza Italia, avesse suggerito di affrontare il problema col poliziotto e il carabiniere di quartiere. Un ulteriore tema di particolare rilevanza è quello della gestione delle emergenze legate alle alluvioni. "È fondamentale affrontare il problema alla radice – afferma –. Gli interventi devono essere mirati, tra cui la pulizia e il rafforzamento degli argini di fiumi e torrenti, e il completamento del progetto delle vasche di laminazione, attualmente rimasto incompiuto a causa delle scelte della giunta regionale di sinistra".

Risultato il più votato alle scorse elezioni amministrative a Rocca San Casciano, Giovanni Fabbrica frequenta la facoltà di Economia e commercio a Forlì. È capo scout del gruppo Rocca 1 e svolge servizio civile presso la Misericordia di Rocca San Casciano. In seconda media venne eletto sindaco del consiglio dei ragazzi. "Cercherò di far sentire la voce dei giovani, spesso dimenticati dalle istituzioni, portando avanti le nostre necessità – afferma –. Ad esempio nell’ambito dell’università c’è la necessità di intervenire sulla creazione di nuove offerte di alloggi per studenti fuori sede, con la realizzazione di strutture ricettive guardando anche a comuni limitrofi alle città universitarie". Auspica un’accelerazione dei lavori di ripristino della viabilità stradale territoriale dell’Appennino a seguito delle alluvioni e del terremoto che hanno colpito quell’area.

Si sta completando, dunque, la lista per le regionali degli azzurri: sono già state rese note le candidature dell’ex sindaco di Cesenatico Roberto Buda e dell’ex consigliera comunale forlivese Elena Morra.

Matteo Bondi