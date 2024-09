Fratelli d’Italia, corre Pompignoli: "Punto di riferimento per il territorio. Siamo felici di averlo in squadra"

Massimiliano Pompignoli è ora ufficialmente candidato alla nuova assemblea legislativa regionale nelle fila di Fratelli d’Italia. L’annuncio, atteso da alcune settimane, è arrivato nella serata di ieri per bocca della presidente provinciale del partito di Giorgia Meloni, la deputata Alice Buonguerrieri. "La lunga esperienza sul campo e le comprovate capacità di Pompignoli rappresentano un valore aggiunto per Fratelli d’Italia – ha dichiarato l’onorevole in una nota stampa diffusa per l’occasione – e un punto di riferimento importante per la comunità locale. La sua candidatura è garanzia di impegno, continuità e competenza al servizio di tutta la Romagna. Siamo molto felici e orgogliosi di averlo in squadra. In lui ritroviamo quel senso di responsabilità e quella voglia di mettersi al servizio di cittadini e imprese che caratterizza l’impegno e la vocazione di Fratelli d’Italia".

In caso di elezione per Pompignoli sarebbe il terzo mandato da consigliere regionale, il primo però con Fratelli d’Italia: nelle scorse due tornate era stato eletto con la Lega di cui ha fatto parte fino a due mesi fa. Oltre che consigliere regionale, Pompignoli era stato anche capogruppo in consiglio comunale nella scorsa consiliatura. Ne è uscito dopo essere stato eletto lo scorso giugno, prima della convocazione del consiglio comunale che apriva il secondo mandato del sindaco Zattini. Dopo l’uscita dal partito di Matteo Salvini e un paio di sedute del consiglio comunale nei banchi del gruppo misto, è stato accolto in Fratelli d’Italia che ora lo lancia in Regione.

Si tratta, oltretutto, del primo candidato ufficiale. Per ora si erano fatti i nomi del consigliere comunale di Cesena, Enrico Castagnoli, mentre sembra essere del tutto tramontata l’ipotesi di vedere in lista il sindaco di Sarsina, Enrico Cangini.

"In questi anni in Regione ho sempre messo al centro della mia attività e del mio impegno politico i cittadini e i loro bisogni – commenta Massimiliano Pompignoli –. Ringrazio tutto il gruppo dirigente di Fratelli d’Italia per l’opportunità di proseguire lungo un percorso decennale al servizio di tutti cittadini della Romagna, sia quelli che si riconoscono nei miei ideali e nelle mie battaglie, che quelli che legittimamente la pensano diversamente. Con lo stesso spirito e rinnovato entusiasmo, affronterò questa nuova sfida".

Matteo Bondi