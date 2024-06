Frontale con un’auto in via Bertini: grave un 44enne in moto

Un impatto inevitabile, violento: un motociclista di 44 anni è finito a terra per un frontale con un’auto lungo via Bertini, nel quartiere di Coriano, pochi minuti prima delle 20. Le sue condizioni sono state giudicate gravi.

L’uomo stava procedendo in direzione di Pieveacquedotto, quando – per cause che la polizia locale cercherà di accertare – si è trovato davanti un’auto proveniente da via Lambertelli, una laterale di via Bertini. Lo schianto è stato violento e ha sbalzato a terra il centauro. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118, che hanno fatto intervenire l’elicottero, atterrato in un campo vicino: il 44enne è stato portato in volo fino all’ospedale Bufalini di Cesena, cosciente ma col codice di massima gravità e numerosi traumi.

Forti disagi per la viabilità, assicurata da una pattuglia della Polizia di Stato. Il traffico è stato bloccato tra le due rotonde di via Golfarelli e via Correcchio.