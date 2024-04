Gadda: "Partita bella da giocare. Sentita, importante e da vincere"

È il derby delle inseguitrici. Ravenna e Forlì si trovano di fronte per continuare ad alimentare il sogno comune della promozione, anche se per gli ospiti biancorossi le speranze sono ridotte al lumicino. In un Benelli vestito a festa (diretta su youtube a 2,99 euro), si sfidano infatti due squadre con umori differenti. Il Ravenna, secondo della classe a -2 dal Carpi, dopo aver perso la leadership per via del ko nello scontro diretto coi modenesi, si è rialzato, sconfiggendo Sammaurese e Mezzolara. Il Forlì, 3° a -5 dai giallorossi, si è invece ‘mangiato’ tutta la dote, uscendo sconfitto dalle ultime due sfide contro Corticella e Lentigione.

La formazione di mister Antonioli – tecnico col quale il Ravenna ha vinto la serie D nel 2017, ottenendo poi anche la salvezza nel successivo campionato di serie C – ha un calendario con 3 scontri diretti di fila (Ravenna, Victor San Marino e Carpi), ma li deve vincere tutti per provare a rientrare in gioco. Anche il Ravenna, dal canto proprio, ha un solo risultato disposizione per tentare di sfruttare un eventuale passo falso (o anche mezzo...) della capolista, reduce da 5 vittorie di fila e impegnata oggi, in casa, contro il redivivo Progresso dell’ex giallorosso Selleri.

Il derby numero 98 della storia (31 successi Ravenna, 27 pareggi, 39 vittorie Forlì) proporrà un colpo d’occhio importante. Agli 808 abbonati, anfìdranno assommati i circa 2.000 tagliandi in prevendita e al botteghino. La partita è stata classificata ad alto rischio e il quartiere stadio sarà ‘blindato’ dalle 12 alle 18.15. Oltre all’ordinanza anti vetro e anti alcool, e al divieto di transito, nella ‘zona rossa’, c’è anche il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti.

Mister Gadda deve fare i conti con le squalifiche di Rrapaj (che sarebbe stato un importante ex di turno), Marino e Rossi. La novità in casa giallorossa riguarda il forfait del difensore Gobbo, influenzato. La formazione iniziale dei padroni di casa sarà quella che ha sconfitto il Mezzolara prima di Pasqua.

"Ci sono tutti i presupposti – ha commentato mister Gadda alla vigilia dell’attesasfida – per assistere d un match piacevole e privo di speculazioni sul risultato, dal momento che entrambe le squadre hanno bisogno di vincere. È una partita sentita che arriva nel finale di stagione. Dall’atmosfera che si respira, si percepisce l’importanza. Poteva essere un derby anonimo e invece sarà un match bello da giocare. Non dimentichiamoci del valore dei nostri avversari – conclude Gadda, fra l’altro ex di turno –, perché il Forlì è una squadra forte e capace di palleggiare bene".

L’undici del Ravenna (5-3-2): Cordaro; Calandrini, Agnelli, Esposito, Magnanini, Mancini; Alluci, Nappello, Campagna; Tirelli, Diallo.