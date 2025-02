Galeata, successo del ’Vassallo’ a Dubai

È stata un successo la trasferta a Dubai (Emirati Arabi Uniti) della delegazione dell’Istituto di Istruzione Superiore Baracca di Forlì, plesso ‘Angelo Vassallo’ di Galeata: gli studenti hanno conquistato al Global Electric Challenge –corsa dimostrativa riservata a mezzi elettrici, che si è tenuta sul kartodromo sabato scorso –, il 2° posto per il miglior tempo in qualifica, il 1° posto come team emergente mondiale e il 4° posto assoluto.

"Un grande successo – commenta il sindaco Francesca Pondini –. Grazie ai professori Enrico Peperoni, Gabriele Nuzzolo, Matteo Greppi, Angelo La Fenera e alla dirigente Maura Bernabei ma soprattutto ai ragazzi, veri protagonisti di questa straordinaria sfida internazionale. L’Italia, e in particolare Galeata, si sono distinti nel mondo grazie al vostro impegno. L’istituto Vassallo – aggiunge – ha dimostrato ancora una volta di offrire istruzione di qualità, competenze solide e la capacità di affrontare le sfide con determinazione". Tra messe a punto dell’auto, visite turistiche nel deserto e a Dubai, per i ragazzi è stata una settimana intensa che difficilmente dimenticheranno. "Il grande impegno del team dei docenti, il supporto del personale amministrativo, la costante presenza nella preparazione per la gara di Giuseppe Coia, referente di Global Tripoli – aggiunge la dirigente scolastica Maura Bernabei – hanno permesso di raggiungere questo grande traguardo. Abbiamo fortemente creduto nelle capacità del gruppo di studenti che ha scelto di partecipare. Al loro rientro portano un ricco bagaglio di competenze acquisite oltre al valore aggiunto di aver vissuto una esperienza unica condivisa con altri studenti provenienti da tutto il mondo".

Infine il commento dei tre docenti che hanno coordinato fin dall’inizio il progetto. "Durante la settimana a Dubai i ragazzi hanno ultimato la messa a punto del veicolo e affrontato la competizione con altri 44 team. I ragazzi inoltre sono stati impegnati in attività di comprensione delle tecnologie rinnovabili, nella gestione ottimizzata dell’energia, e possiamo confermare che hanno sviluppato un pensiero critico sul lavoro di squadra, sulla leadership e sulla gestione dei tempi della competizione. Il confronto e la collaborazione con studenti di altri Paesi si è estrinsecata in più occasioni con lo scambio di materiali e di aiuto come nel caso del team delle ragazze Usa (arrivate poi terze) che ci hanno dato l’unica ruota di riserva in loro possesso visto che la nostra si era rotta. Le classifiche parlano chiaramente e pensare che un istituto di montagna abbia raggiunto questi risultati in un confronto internazionale dimostra chiaramente la qualità didattico-formativa del Vassallo".

Oscar Bandini