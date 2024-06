Garavini e Montalti, due incontri faccia a faccia

Dopo un’intera campagna elettorale senza quasi mai incrociarsi, se non nelle sedi delle associazioni di categoria, i due candidati sindaco di Forlimpopoli, Milena Garavini e Raffaele Montalti, incrociano i loro programmi a suon di risposte in due dibattiti pubblici in meno di 24 ore l’uno dall’altro.

Si inizia questa sera alle ore 20,30 nella sede del Nuovo Piccolo Club nel palazzo della torre dell’orologio in piazza Garibaldi. Il titolo è dell’incontro mette insieme i nomi delle due liste ‘La nostra città futura’. Milena Garavini per la lista ‘Forlimpopoli Futura’, Raffaele Montalti per la lista ‘La nostra città’.

I due candidati potranno essere accompagnati da due rappresentanti della lista che li sostiene, un uomo e una donna, anche loro con diritto di parola. A moderare questo incontro sarà il giornalista Fabio Campanella.

Domani si terrà l’altro dibattito, anch’esso ormai storico, al circolo Arci, I bevitori longevi’. Per l’occasione l’incontro si terrà in via del Castello per dare modo a molte più persone di partecipare. L’appuntamento è per le ore 18.

In questo caso a porre le domande ai candidati sarà il giornalista del Carlino, Matteo Bondi. Anche in questo caso Garavini e Montalti potranno essere accompagnati da due candidati consiglieri, rispettando la parità di genere.