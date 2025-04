Predappio, in 150 ricordano gli 80 anni dalla morte di Mussolini: niente saluti romani

Forlì, 27 aprile 2025 - Circa centocinquanta persone hanno preso parte a Predappio alla commemorazione per l'80esimo anniversario della morte di Benito Mussolini, avvenuta il 28 aprile 1945 a Giulino di Mezzegra in provincia di Como.

Hanno partecipato le sorelle Orsola e Vittoria, nipoti di Vittorio Mussolini, primogenito del duce. Nel corteo nel paese natale, che si è formato attorno alle 10 in piazza Sant'Antonio a Predappio per raggiungere il cimitero di San Cassiano, a circa due chilometri, c'erano camicie nere e i labari dei reduci dei combattenti della repubblica sociale e degli arditi d'Italia.

Il corteo di commemorazione per Mussolini a Predappio (Foto Frasca)

Non ci sono stati problemi di ordine pubblico: presenti, polizia, carabinieri e polizia locale. Il servizio d'ordine era organizzato da 'Continuità ideale'. All'ingresso del cimitero, Orsola ha preso la parola, ringraziando i presenti e dicendo che la repubblica sociale non ha mai dichiarato guerra a nessuno, ma si è limitata a difendere la patria. Dopo il breve discorso sono state lette le preghiere del legionario, dell'ardito e dell'ausiliaria. Poi c'è stata la visita in cripta. Per tre volte era stato fatto il rito del presente, due per Mussolini e uno per i caduti della repubblica sociale. "Non facciamo il saluto romano, capite perché", è stato detto.