I gin artigianali di Neri e Peperoni alla conquista dell’Inghilterra

Il Gin Cabala London Dry, creato da Alessandro Neri e Mattia Peperoni di Santa Sofia, ha conquistato l’Inghilterra. Per la seconda volta consecutiva, infatti, il ‘Distillato per risollevare ogni inguaribile tristezza’ ha ricevuto la medaglia di bronzo per il metodo London Dry in occasione dei 25 anni del World Drinks Awards, un premio di caratura mondiale che si svolge annualmente a Norwich con una giuria internazionale appositamente formata per ogni singolo prodotto da valutare. Contestualmente il Gin Cabala Cask ha ricevuto la medaglia d’argento per il metodo Matured.

"Un risultato che ci riempie di gioia, sorprendente per la riconferma del Cabala e la nuova medaglia del Cask – commentano i due produttori, entrambi santasofiesi di 38 anni –, un riconoscimento della qualità e bontà del nostro progetto nato durante il Covid". Neri è cantiniere presso l’azienda agricola Pandolfa/Noelia Ricci, mentre Peperoni è elettricista presso l’aeroporto Ridolfi di Forlì. I due prodotti sono il frutto di una lunga ricerca delle botaniche selezionate meticolosamente nelle colline dell’alto Bidente protette dal Parco nazionale, tutte rigorosamente autoctone e distillate a L’Aquila nella distilleria ‘60/100’.

"Gin Cabala London Dry è un distillato Premium per la qualità delle botaniche e l’artigianalità di tutto il processo dalla distillazione all’imbottigliamento. Un gin morbido e secco al palato – precisano i due produttori – con un carattere ben distinto e riconoscibile. Invece Gin Cabala Cask è anch’esso un distillato Premium per la qualità delle botaniche e l’artigianalità di tutto il processo dalla distillazione all’imbottigliamento, con un bouquet aromatico complesso composto da 12 botaniche tutte rigorosamente territoriali".

Oscar Bandini