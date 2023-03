Giornata dedicata a Dante: mostra e viaggio virtuale

Oggi è il ‘Dantedì’, la giornata pensata per festeggiare Dante Alighieri e la sua Commedia. Come ogni anno, la FumettoDANTEca (una branca della fumettoteca Alessandro Callegati di Forlì) partecipa con eventi e proposte innovative. Col titolo dell’esposizione consultabile, in sede e online, ‘Dante Dato - donazioni fumettistiche dantesche’ l’esclusiva ‘Biblioteca Internazionale di Fumetti dedicati all’Opera e al Sommo Poeta Dante Alighieri’, realtà unica al mondo, presenterà al pubblico la notevole documentazione raccolta attraverso donazioni ricevute in 3 anni. Oggi, inoltre, la fumettoteca rimarrà aperta dalle 14 alle 18 con un evento ideato per conoscere Dante attraverso il fumetto. Simultaneamente prende il via il progetto di letteratura cartaceadigitale con l’intento di realizzare il più completo volume internazionale sulla produzione fumettistica dantesca, dal titolo ‘The 100 all time greatest danteschi comics - I 100 più grandi fumetti danteschi’. La documentazione è stata rintracciata fra le varie centinaia di donazioni fumettistiche dantesche, cartacee e digitali, presenti nella FumettoDANTEca International. Verrà presentato il nuovo numero dell’aperiodico ‘Dant&metto - Dante & Fumetto’, lo Special DanteDì e attivato il supporto, con assistenza esterna gratuita, a tesi di laurea per i laureandi interessati a realizzare il proprio elaborato sull’universo fumettistico dantesco. Questa realtà, tutta forlivese, è seguita dall’esperto fumettotecario Gianluca Umiliacchi. Info: 339.

3085390, [email protected]

Anche l’Archivio di Stato di Foelì-Cesena propone un viaggio vituale nei luoghi danteschi al confine tra Romagna e Toscana raccontati dalle fonti archivistiche Il video sarà disponibile da oggi sulle pagine Facebook, Instagram e sul canale Youtube.