Gli Eternal Triangle ad Area Sismica

Torna ad Area Sismica, domani alle ore 18, la rassegna ‘Musiche extra-ordinarie’ con un nuovo appuntamento per gli amanti del jazz e dell’improvvisazione: si esibiranno gli Eternal Triangle, il trio formato da Trevor Watts (sax), Veryan Weston (tastiere) e Jamie Harris (percussioni). Il progetto nasce dalla fusione di due longeve collaborazioni: Watts e Weston, che dagli anni Ottanta formano un duo, e il sodalizio tra Watts e Harris, attivo dalla fine degli anni Novanta.

Nel 2021, questi due percorsi artistici si sono intrecciati per dare vita a un trio capace di esplorare nuove frontiere musicali e attraversarne i generi. Eternal Triangle è l’incontro tra tre personalità celebri e d’eccezione: il virtuosismo e la ricerca continua di Trevor Watts, la visione sonora di Veryan Weston e l’energia ritmica di Jamie Harris. Il risultato è una musica fluida, capace di attraversare influenze che spaziano dal jazz contemporaneo alle tradizioni latino-americane, africane e mediorientali e di coinvolgere ogni pubblico.

"La musica respira sotto altri orizzonti – commenta il giornalista francese Xavier Prevost –. Con accenti talvolta malinconici che spesso si risolvono in pulsazioni, verso un lirismo tanto struggente quanto affascinante".

Trevor Watts è una leggenda del jazz e della musica sperimentale, celebre per la sua carriera di oltre cinquant’anni. Inglese, ha suonato con figure iconiche come Don Cherry, Steve Lacy e Bobby Bradford. Il suo stile è riconosciuto per la capacità di fondere energia ritmica e innovazione melodica, qualità che emergono con forza nel repertorio degli Eternal Triangle.

Veryan Weston, pianista e tastierista britannico, è noto per la sua capacità di coniugare tecnica e creatività. Il suo percorso professionale è segnato da collaborazioni con i maggiori esponenti del jazz d’avanguardia europeo e da una continua esplorazione e sperimentazione delle potenzialità sonore delle tastiere elettroniche.

Infine, Jamie Harris, percussionista con una vasta esperienza nei ritmi globali e originario di Londra, ha collaborato con musicisti di tradizioni differenti, dal jazz alla musica africana e caraibica. Maestro delle congas, riesce a fondere ritmi ipnotici con la sensibilità tipica del genere del jazz, contribuendo a rendere unica l’identità del trio.

Il concerto si terrà nel locale di Area Sismica (via le Selve, 23, località Ravaldino in Monte) e l’ingresso è riservato ai soli soci Arci. Il biglietto è disponibile a 20 euro, con tariffa ridotta a 10 per gli studenti degli istituti musicali.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito www.areasismica.it.

Valentina Paiano