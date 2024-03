"Grazie a chi chiude la sua esperienza. Massa e Zattoni ancora al servizio della città" Il gruppo consigliare Pd ringrazia i membri che non si ripresenteranno come candidati, elogiando le loro energie e competenze. Valentina Ancarani, Jacopo Zanotti, Soufian Alemani, Loretta Prati, Elisa Massa e Matteo Zattoni vengono lodati per il loro impegno e contributo alla città.