Hospice, sette nuovi televisori in memoria di Luciano Vespignani

Sono arrivati nuovi televisori in dono all’Hospice di Forlimpopoli. La cerimonia di consegna si è svolta il 29 novembre nei locali dell’Hospice di Cure Palliative della Casa della Comunità. Sette i nuovi televisori che la Società Ni.Ma e le famiglie Silvestrini, Vespignani e Gazzoni, hanno donato alla struttura in memoria di Luciano Vespignani, recentemente scomparso. Erano presenti i rappresentanti della società e delle famiglie donatrici, Marco Maltoni, direttore dell’Unità di Cure Palliative dell’Ausl Romagna e una rappresentanza della Direzione Infermieristica di Forlì e del personale della struttura. Per spiegare i motivi del gesto è intervenuta Maria Grazia Silvestrini, nota imprenditrice forlivese e vedova di Luciano Vespignani. "La donazione venne decisa da mio marito Luciano nel momento in cui il prof Maltoni ci chiese di sostituire le televisioni nelle camere dell’hospice di Forlimpopoli. Mio marito, il cui operato è sempre stato contraddistinto da una grande generosità e sensibilità, rispose subito alla richiesta, tenendo conto del ruolo di umanizzazione e compagnia che la televisione può comportare durante la degenza, specialmente in questa struttura. Crediamo che piccoli gesti come questo possano fare una grande differenza nel migliorare l’esperienza di degenza dei pazienti, offrendo loro un po’ di svago e conforto durante il loro percorso. Ringraziamo infine il personale dell’Hospice per il loro instancabile impegno e dedizione nel prendersi cura dei pazienti".

Matteo Bondi