I ballerini di Arte Danza University rivisitano ’Il mago di Oz’

Il teatro Diego Fabbri di Forlì ospiterà stasera alle 20.30 e domani (ore 17 e 21) due spettacoli di danza moderna realizzati dalla scuola Arte Danza University di Forlì diretta da Noemi Briganti e Serge Manguette. Lo spettacolo di oggi ha per titolo ‘Il mondo di Oz’ ed è liberamente ispirato all’omonimo film. Le coreografie sono firmate da Samuele Babini, Pietro Mattarelli, Noemi Briganti, Valentina Caimmi e Laura Ferretti; il canto da Elisa Sedioli e la recitazione da Lara Mengozzi. La regia di tutto lo spettacolo è di Manguette.

La trama narra le vicende della piccola e vivace Dorothy che sogna di vivere in un mondo fantastico. Durante una bufera viene catapultata nel regno di Oz dove incontra molti strani personaggi. A questo punto Dorothy desidera ardentemente tornare a casa perché ha capito il valore delle cose e delle persone che aveva e, assieme agli amici, raggiunge la capacità di credere in se stessa e capire la grande importanza dell’amicizia.

Lo spettacolo di domani è intitolato ‘Over the rainbow’, ed è lo spettacolo di fine anno di danza moderna, anche questo ispirato al film ‘Il mago di Oz’ . Le coreografie sono firmate da Sara Buratti, Raffaele Scicchiatano, Samuele Babini, Antonio Balsamo, Laura Ferretti, Francesco Di Chiara, Amanda Alessandrini. Lo spettacolo è coordinato da Noemi Briganti con la regia di Samuele Babini. Divisa in due atti, la storia comprende vari quadri e racconta la storia del mago Oz approfondendo i vari personaggi (fata, streghe, mago, uomo di latta, spaventapasseri e vari altri animali). I ballerini si esibiranno in passi di danza moderna, aerea, hip hop e break dance in un coinvolgente e armonico spettacolo di movimenti, ritmi, suoni e luci.

r.r.