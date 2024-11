I Beatles in scena per beneficenza

Saranno due serate di musica, canto, danza, teatro e soprattutto di solidarietà quelle organizzate dalla Soul Brothers Company e dal Lyons Club Forlì Host in collaborazione con il Comune. Infatti giovedì e venerdì alle 21, andrà in scena al teatro Dragoni l’evento ‘The Beatles History’ che porterà in scena ’la storia, la leggenda e la musica’ dell’iconico e indimenticabile quartetto di Liverpool, la cui musica prenderà vita sul palco. L’impresa sarà nelle mani della band The Black Birds & Orchestra, con l’ospite speciale Sonia Davis. L’incasso della serata sarà devoluto all’impresa sociale CavaRei e all’organizzazione di volontariato che opera a sostegno del deficit del trasportatore di Riboflavina ‘Cure Rtd Italia’. Per informazioni e per l’acquisto dei biglietti (il costo è di 15 euro) fare riferimento al numero 338.9544004