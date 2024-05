’I giusti nel tempo del male’ in scena al Testori

Gli studenti del laboratorio espressivo teatrale dell’istituto tecnico economico Matteucci, in collaborazione con il Centro Diego Fabbri, metteranno in scena stasera alle 21 al Teatro Testori uno spettacolo dal titolo ’I giusti nel tempo del male’. Verranno ricostruite in quattro ’quadri’ le storie di persone che, in momenti bui, hanno fatto la scelta giusta a costo della vita, ma anche le storie di chi invece si è schierato dalla parte sbagliata.

La rappresentazione si aprirà col ricordo, nel centenario della morte, del deputato socialista Giacomo Matteotti, assassinato il 10 giugno del 1924 da una squadra di fascisti per avere denunciato i crimini del regime nascente. Proseguirà con Sophie

Scholl, attivista della ’Rosa bianca’, movimento di opposizione non violenta al nazismo, ghigliottinata nel 1943, a soli 22 anni. Il terzo quadro raccoglierà testimonianze di vittime e carnefici al processo di Norimberga (1945-1946) e al processo di Francoforte (1963-1965). Lo spettacolo si chiuderà con la storia di Helga Schneider, scrittrice tedesca naturalizzata italiana, abbandonata a quattro anni dalla madre che aveva scelto di essere guardiana in un lager. Lo spettacolo, a ingresso gratuito, verrà replicato nella mattinata del 7 maggio alle ore 11:00 per le scolaresche.

Per informazioni scrivere alla mail info@centrodiegofabbri.it o contattare il numero di telefono 328 2435950.