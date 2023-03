I ‘Pomeriggi del Bicchiere’ si colorano di rosa

di Matteo Bondi

Le celebrazioni per la Giornata Internazionale della Donna proseguono al Grand Hotel di Fratta Terme con l’ultimo appuntamento organizzato per oggi in occasione del nuovo appuntamento domenicale dei ‘I Pomeriggi del Bicchiere’, un incontro declinato tutto al femminile. La giornalista Maria Teresa Indellicati intervisterà infatti Sandra Bellini, autrice del libro ‘Iris Versari, una biografia partigiana’; volume uscito l’anno scorso in occasione dell centenario della nascita della partigiana vittima del nazifascismo.

Il momento musicale del pomeriggio proporrà ‘Romanze di Donne’, figure femminili nel melodramma italiano, con Margherita Pieri accompagnata da Filippo Pantieri. La consueta e sempre apprezzata degustazione finale vedrà protagonisti con i loro prodotti di eccellenza la società agricola biologica Monti e la rinomata e storica Fattoria Paradiso. Appuntamento quindi a Fratta Terme, alle ore 15.30 (informazioni tel. 0543.469290).

Si conclude così il calendario di celebrazioni per la Giornata della donna che avevano avuto inizio proprio l’8 marzo con l’inaugurazione di una nuova panchina rossa donata dal Comitato Consorti del Rotary Club Forlì Tre Valli nell’ambito del progetto ‘Rosso in panchina’. Progetto che prevede l’installazione di una panchina rossa presso tutti i Comuni delle vallate del forlivese, con la convinzione che queste panchine siano ormai da considerare un monumento civile dal significato immediato, capace di coinvolgere tutti, anche i più giovani, e rappresentino un forte elemento simbolico di sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne.

La panchina rossa è dotata di prese per ricarica cellulari, computer e bici elettriche, riporta i recapiti utili in caso di violenza ed il collegamento con il Centro Donna. A Bertinoro è stata installata in via Aldruda Frangipane nelle vicinanze delle aule del Centro Universitario, donata grazie al contributo della Gmr Enlights di Leardo Ravaioli e della Gr Steel di Matteo Greco e Andrea Rapetti.