Ibc, in cantiere un maxi summit con il Congo

Nei giorni scorsi la deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari, insieme al presidente nazionale di Confcooperative e presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì Maurizio Gardini, ha incontrato a Roma l’ambasciatore della Repubblica Democratica del Congo, Fidèle Khakesse Sambassi, insieme a due suoi collaboratori. All’incontro ha preso parte anche Renzo Ricci, il forlivese presidente del Consorzio Ibc scarl, con sede legale a Forlì e uffici a Roma e a Milano, con società controllate a Hong Kong e a Tirana, con relazioni economiche con oltre 54 Paesi. "Scopo dell’incontro – spiega la deputata Tassinari – è stato quello di organizzare a Forlì ‘La settimana congolese’ a fine maggio inizio giugno, per sviluppare scambi economici internazionali. Si tratta di una bella occasione –aggiunge la deputata romagnola –, tutta da organizzare nei prossimi mesi, non solo per Forlì e la Romagna, ma anche per l’Italia, perché l’obiettivo è quello di scambi commerciali ed economici col Congo".

Alcuni collaboratori dell’ambasciatore congolese hanno già effettuato un sopralluogo a Forlì per individuare le eventuali strutture logistiche che potrebbero ospitare l’evento, la cui organizzazione è stata affidata dall’ambasciata congolese al Consorzio Ibc scarl. "Alla manifestazione – anticipa il presidente Renzo Ricci – parteciperanno sette ministri del Governo congolese e 26 governatori delle province della Repubblica democratica africana, per trattare transizioni economiche e commerciali di grande importanza fra i due Paesi".

A Forlì dodici anni fa è partito un progetto di internazionalizzazione di imprese italiane. Con lo slogan ‘L’Italia ha bisogno del mondo, ma forse anche il mondo ha bisogno dell’Italia’, un gruppo di persone si è adoperato per sviluppare il progetto di internazionalizzazione che ha preso il nome di Consorzio Ibc scarl". Attualmente sono 63 i soci del consorzio e il loro fatturato è di circa 1,5 miliardi di euro. "Il Consorzio – spiega Ricci – è organizzato in sette divisioni dall’agricoltura alle costruzioni, dall’aviazione all’energia, passando per la sanità, i rifiuti e gli idrocarburi. I rapporti con i vari Paesi sono improntati al rispetto reciproco ed alla ricerca continua di attuare ogni sinergia possibile".