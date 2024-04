Il comico De Carlo fa sold-out. Grande attesa per ’Bocca mia taci’ Domani sera si concluderà la rassegna ‘San Luigi Comedy Night’ con lo spettacolo di Stand Up Comedy ‘Bocca mia taci’ di Francesco De Carlo alla sala San Luigi. Il comico romano, con un background in Scienze Politiche e esperienza internazionale, si esibirà in un evento già sold out.