Il corteo per Mussolini a Predappio In campo la referente delle pronipoti "Ma noi resteremo alla cripta" Domenica debutta un’organizzazione nuova. Angela Di Marcello, coordinatrice dei volontari al cimitero, s’è occupata degli aspetti burocratici. Orsola: "Abbiamo dato l’ok, ma non gestiamo la manifestazione".