Il dottor Capelli va in pensione: "Ci ha curato con umanità"

"Quando si parla di sanità, il pensiero corre spesso alla malasanità. Invece, un gruppo di pazienti di Predappio ritiene doveroso ringraziare, con una nota condivisa, un medico speciale di paese, il dottor Giuseppe Capelli, andato in pensione dopo 40 anni di attività". Lo racconta la portavoce Marina Fabbri, che spiega: "Il ‘nostro’ medico di famiglia ha saputo curarci non solo con le medicine. Ci ha curato con umanità. Con disponibilità e semplicità, il dottore ha svolto bene il suo lavoro per farci stare bene, facendo crescere in noi una grande fiducia, un forte sentimento di gratitudine e riconoscenza". Ai ringraziamenti dei pazienti, si aggiungono anche quelli del sindaco, Roberto Canali, "perché il dottor Capelli non è solo il medico dei pazienti, ma anche della comunità intera". Capelli ha iniziato ad esercitare a Predappio nel 1984 e contemporaneamente anche a Meldola per due anni associato col collega Giancarlo Casadei. Ma qual è il segreto di tanto successo? Risponde l’interessato: "Sono un medico di paese, che cura i rapporti con la gente e gli stili di vita delle persone per prevenire le malattie". Il dottor Capelli però non si è limitato alle raccomandazioni. "Da dieci anni ho fondato l’associazione ‘Percorsi della salute’ insieme ai pazienti. Due sere la settimana si va a camminare insieme e due mattine si fa ginnastica in palestra con gli anziani. Tre volte l’anno si fanno incontri con specialisti su argomenti della salute. Ogni tre mesi andiamo a mangiare una pizza per stare insieme, ridere e scherzare". Anche se il medico è andato in pensione dall’ambulatorio, Giuseppe Capelli continua a vivere in paese con tutte le attività e gli insegnamenti della sua associazione.

Quinto Cappelli