Il futuro nasce dalla gentilezza verso i nonni

Per il quarto anno consecutivo, sabato a Predappio si celebra in piazza Garibaldi la ‘Giornata della Gentilezza’, manifestazione rivolta ai nonni e agli anziani più fragili. Per sensibilizzare la cittadinanza al tema, l’evento si articolerà in diversi momenti, con tre iniziative concomitanti promosse per l’occasione dall’amministrazione comunale: la presentazione del progetto ‘Predappio città amica delle persone con demenza’, il coinvolgimento degli studenti dell’Istituto comprensivo attraverso un concorso artistico e un’esibizione musicale, e una cerimonia speciale dedicata ai nuovi nati. La manifestazione si aprirà alle 15 con i saluti del sindaco Roberto Canali, proseguendo con la presentazione del progetto ‘Predappio città amica delle persone con demenza’. Nato con la firma del protocollo d’intesa tra il Comune, Comitato Anziani, Ausl della Romagna ed Aui (Alzheimer Uniti Italia), il progetto vuole facilitare lo svolgimento delle attività quotidiane della persona con diagnosi di demenza; fare interventi di prevenzione della patologia; instaurare una collaborazione e un legame di fiducia tra la persona affetta da demenza e la comunità cittadina. Molte sono le azioni già messe in campo per perseguire questi obiettivi: dal 2022, è stata realizzata una formazione, tenuta dalla dottoressa Elena Mariani del Centro per i Disturbi Cognitivi e per le Demenze dell’Ausl Romagna e rivolta agli operatori delle strutture per anziani di Predappio e della Casa della Salute, ai dipendenti comunali e ai volontari del Comitato Anziani. Quest’ultimo ha incaricato la psicologa Sonia Sassi di svolgere percorsi domiciliari. Spiega Francesca Farolfi, assessora al welfare: "Abbiamo coinvolto in questo progetto anche le scuole per sensibilizzare le nuove generazioni verso questa problematica, partendo proprio dalla gentilezza verso i nonni". A questo proposito gli alunni dell’Istituto comprensivo hanno prodotto 40 elaborati, esposti nelle ultime settimane nelle vetrine degli esercizi commerciali. Spiega l’assessora alle politiche giovanili, Carla Ravaglia: "Sulla base del gradimento espresso dalla cittadinanza, sabato verranno decretati i vincitori del concorso, con le opere esposte in piazza Garibaldi".

Il Comune ha messo a disposizione 800 euro: alle prime tre opere classificate (una per ciascun ordine di scuola) andrà un premio di 100 euro, mentre a ciascuna classe partecipante, a partire dal quarto posto, verrà riconosciuto un contributo di 50 euro. I premi saranno decretati sul podio alle 16.45. L’ultimo appuntamento della giornata è la consegna ai nuovi nati di un attestato di benvenuto e della ‘chiave della gentilezza’. Il pomeriggio si concluderà con un momento conviviale.

Quinto Cappelli