Il grande cuore dei piccoli comuni: dal Piemonte in aiuto a Tredozio

Nei giorni scorsi una delegazione da Sangano, un comune di 3.700 abitanti nella valle del Sangone, a oltre 20 chilometri da Torino verso le Prealpi, formata dal sindaco Alessandro Merletti, dai rappresentanti della Protezione civile e degli Alpini è arrivata a Tredozio per portare un assegno di 5.000 euro raccolti per il comune dell’alto Tramazzo alluvionato, franato e rimasto isolato per alcune settimane a metà maggio.

Racconta la sindaca, Simona Vietina: "È stato un momento di grande emozione, bellissimo nel vedere che un piccolo comune montano ha pensato di dare una mano a un altro piccolo comune montano, che si è trovato in difficoltà.

Grande è la mia gratitudine nei confronti di quanti hanno compreso che la mutualità e l’aiuto reciproco sono l’unica base sulla quale anche i territori più piccoli possono crescere e prosperare. Abbiamo ringraziato di cuore i rappresentati della comunità del paese piemontese, assicurando che il loro prezioso e significativo contributo lo spenderemo per ripristinare la viabilità a Tredozio".

Il comune di Tredozio, che dopo il 15 e 16 maggio è rimasto isolato per alcune settimane e assistito per le varie necessità da elicotteri dei Vigili del Fuoco e dell’Esercito, è ancora in difficoltà per alcune strade comunali e vicinali.

Mentre i collegamenti stradali con Modigliana e Faenza sono stati ripristinati da tempo, quelli con altri comuni intervallivi restano problematici o addirittura chiusi. Conclude la sindaca Vietina: "I gesto del comune piemontese è di buon auspico per la ripartenza".

Quinto Cappelli