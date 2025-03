Il modello Fornino-Valmori: "Una realtà speciale"

"Sono rimasta profondamente colpita dalla qualità della struttura e dei servizi offerti ma, soprattutto, dalla dedizione e dall’attenzione degli operatori che vi lavorano. Una realtà davvero speciale, in cui fanno la differenza la cura dei dettagli, la costruzione di percorsi personalizzati per ciascun ragazzo e la capacità di essere perfettamente integrata con la comunità circostante". Queste le parole usate dalla consigliera regionale dem Valentina Ancarani subito dopo la visita alle strutture della Fondazione Fornino-Valmori di Forlimpopoli. Ancarani, che è vice presidente della VI Commissione ‘Per la parità e per i diritti delle persone e Cultura’ in seno all’assemblea legislativa regionale, è stata accolta dal fondatore Vincenzo Fornino e da Luca Versari, presidente della Cooperativa ‘Insieme per crescere’.

"Quella che vogliamo esporvi è la storia dell’amicizia tra due famiglie che si sono spogliate dei propri averi per costruire un vero dopo di noi – ha affermato Fornino, raccontando delle due famiglie fondatrici, i Fornino e i Valmori, che hanno dato vita e impulso al progetto nel 2013 –. Siamo cresciuti ascoltando le esigenze dei ragazzi e plasmando i servizi su di esse, costruendo un progetto per ognuno".

Alla consigliera regionale è stato illustrato il progetto del Centro di Formazione, di prossima costruzione, e della struttura che sorgerà per poter accogliere gli attuali ragazzi una volta raggiunti i 65 anni, età alla quale per legge dovrebbero essere ospitati da una Rsa. Infine è stata accompagnata a visitare tutte le strutture, i laboratori e i servizi, incontrando anche ragazzi e operatori.

"Un vero piacere visitare per la prima volta la Fondazione Fornino Valmori coi suoi ragazzi adulti affetti da sindrome autistica – ha proseguito Ancarani –. Significativi i laboratori progettati per coltivare passioni e attitudini dei singoli e le tante attività in cui gli ospiti vengono coinvolti, facendoli sentire parte di un vero progetto di crescita e di vita. E poi c’è l’impegno che la Fondazione sta mettendo nel ‘dopo di noi’, con progetti e nuovi spazi atti a garantire un futuro sicuro e inclusivo anche dopo i 65 anni. Questa struttura rappresenta un punto di riferimento non solo per i servizi offerti, ma anche per il metodo che accompagna i ragazzi nel loro percorso di crescita. Un modello costruito grazie a tanti anni di esperienza, passione e impegno, che oggi si traduce in un approccio di inclusione concreto e duraturo. Ringrazio di cuore il fondatore Vincenzo Fornino – ha coincluso – per lo straordinario lavoro, con cui si offre ai ragazzi ospiti della struttura e alle loro famiglie non solo un presente sereno, ma anche una prospettiva di futuro".