Il numero unico della Guardia Medica

Per la Continuità Assistenziale (Guardia Medica) Forlì-Cesena è attivo il nuovo numero di telefono 800 118009, gratuito e unico su tutto il territorio della provincia di Forlì-Cesena. Si ricorda che tale numero costituisce l’unica possibilità di accesso al servizio di Continuità Assistenziale. Il servizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica) è attivo dalle ore 20 alle 8 dei giorni feriali e dalle 8 del sabato e altro giorno prefestivo fino alle 8 del lunedì o del giorno feriale successivo, quando non sono presenti i medici e i pediatri di famiglia. Al nuovo numero verde, risponde un operatore adeguatamente formato che prende in carico la chiamata, fornendo l’assistenza più adeguata al bisogno.