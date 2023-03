Il percorso tocca Fratta, Colle e via Emilia

Nel territorio di Forlimpopoli la presenza dei corridori è attesa tra le 14.15 e le 15.50: per questo, stop presso le rotatorie delle vie Meldola-Trò-Selbagnone, Meldola-Sp 37-Selbagnone, Sp37-Nuove Fondine, via Emilia-Nuove Fondine, via Emilia-Amendola. Previsto anche un pre-filtro alla intersezione tra la tangenziale e San Leonardo, in direzione della frazione per chi proviene da Cesena.

A Bertinoro è previsto un triplice passaggio su un circuito ad anello da Fratta Terme a Monte Cavallo e ritorno, poi un passaggio dalla Rocca di Bertinoro e dal cuore del borgo medievale. Il divieto di sosta è previsto dalle 8.30 a fine gara in via del Soccorso, Frangipane, Oberdan, Mazzini, Saffi, Cavour e nelle piazze Novelli, Libertà, Del Duca, Garibaldi. A Fratta Terme il divieto di sosta è in via Sonsa e via Loreta dal civico 1 al 481. Divieto di transito a Fratta dalle 12 alle 15, sul Colle dalle 14 alle 16.