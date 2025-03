Il Politecnico torna a parlare di ricostruzione

Dopo un anno dal primo incontro, svoltosi l’8 marzo 2024, domani nella stessa sala Bernabei, in piazza Matteotti 5 a Modigliana, riprenderà il confronto col Politecnico di Milano nel quadro del protocollo di collaborazione sottoscritto col Comune di Modigliana.

Allora, un mese dopo l’incontro, il Politecnico presentò il progetto ReFloat-ER al ‘Festival Bauhaus’ di Bruxelles, manifestazione internazionale importantissima inaugurata da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. ReFloat-ER è l’acronimo della frase inglese "REsilient reconstruction of FLOoded Apennines Territories of Emilia-Romagna", che allude alla ricostruzione post alluvione. In quella sede grazie a piantine, foto e a una videointervista si documentarono gli eventi calamitosi alluvionali che nel maggio 2023 devastarono Modigliana, facendola diventare, suo malgrado, il simbolo di quella distruzione da evento climatico estremo: viabilità distrutta per un centinaio di chilometri, ponti abbattuti (nella foto, Ca’ Stronchino prima dell’inizio dei lavori), migliaia di frane.

Domani pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.30, si ascolterà la voce dei ragazzi ‘Costruiamo insieme la Modigliana di domani’. Dalle 18 alle 20 riprenderanno i Tavoli di ascolto per ‘Incontri e dialoghi sul territorio’, alle 20.30 apericena e alle 22 le conclusioni. Il gruppo di ricercatori e professori del Politecnico di Milano torna quindi a Modigliana per continuare il dialogo con i cittadini e si parlerà di spazi collettivi per la comunità, stato della ricostruzione e strategie per affrontare futuri eventi estremi. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Giancarlo Aulizio