Il potere terapeutico della risata contro il razzismo e l’ignoranza

La scienza ci insegna che la risata riduce drasticamente gli ormoni dello stress.

Andrea Pennacchi nel suo spettacolo in questo è riuscito perfettamente. I temi che tratta sono forti e tremendamente attuali: il razzismo, l’egoismo, il consumismo e l’ignoranza della gente comune, ma nonostante questo, per tutto lo spettacolo, il pubblico non fa che ridere.

Come nel più classico Plauto, i nostri profondi difetti vengono messi in evidenza, ma in modo sarcastico così da farci ridere: chi di noi non ha mai fatto una battuta pesante o avuto un pensiero egoista? Il vederlo rappresentato in questo modo ci fa capire quanto possiamo essere stolti. Una risata ha anche un altro potere: ci libera dei nostri difetti e ci fa sentire migliori di come eravamo prima.

Gli studi scientifici hanno dimostrato come la risata contribuisca alla produzione delle endorfine che migliorano lo stato del nostro benessere.

Quando la risata diventa intelligente, sebbene a volte amara come in questo caso, allora migliora anche lo stato della nostra coscienza, perché la risata è come il tergivetro dell’auto: non toglie solo l’acqua, ti aiuta a vedere la ‘retta via’.

Alessandro Poggi Rodriguez, classe 2ªQ Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli