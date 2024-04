Poster autografato della Pallacanestro 2.015, in omaggio con il Carlino venerdì 3 maggio

La foto della squadra accompagnata dagli autografi dei giocatori: torna, anche quest’anno, il poster della Pallacanestro 2.015, che sarà distribuito gratuitamente venerdì 3 maggio con il Carlino, un’iniziativa realizzata in collaborazione con la società cestistica e Unieuro. Ottenere il poster è dunque molto semplice: il vostro edicolante ne allegherà uno per ogni copia del giornale che verrà acquistata. La data scelta è fortemente significativa: appena due giorni dopo, domenica 5 maggio, Forlì scenderà in campo al Palafiera per la prima partita dei playoff, le sfide che possono valere una promozione in serie A 29 anni dopo l’ultima volta.

Una foto di gruppo, con la squadra e lo staff schierati sul parquet di casa. Quella che distribuiremo è, in realtà, un’immagine che significa molto di più: come un anno fa, è un oggetto che può accompagnare gli appassionati in una lunga ed emozionante cavalcata (a giugno 2023 si interruppe solo nella finalissima). I biancorossi – compreso l’ultimo arrivato Daniele Magro, e anche Kadeem Allen che non potrà giocare per infortunio – sono comunque destinati a rimanere nella memoria dei tifosi, grazie al primo posto nelle due fasi della stagione regolare e al trionfo in Coppa Italia. Il poster li porta idealmente nelle case di ogni forlivese, così come sarà tutta la città a spingerli a partire da domenica.