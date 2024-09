Il ritorno di Abatantuono gratis per i primi 10 lettori

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che oggi consegneranno questa pagina alla cassa del Multisala Astoria (viale dell’Appennino 313) a partire dalle 20.30. In cartellone arriva L’ultima settimana di settembre, film diretto da Gianni De Blasi, che segna il ritorno di Diego Abatantuono sul grande schermo questa volta nei panni di Pietro, un uomo attempato stanco della vita, vedovo e con una carriera di scrittore ormai in declino. Pietro è completamente sfinito e vuole compiere un gesto estremo. Un’improvvisa tragedia, però, manderà all’aria i suoi piani: la morte di sua figlia (Roberta Mattei) e del genero. Pietro si ritrova, così, a doversi prendere cura del nipote adolescente, Mattia (Biagio Venditti). I due intraprenderanno un viaggio insieme che si rivelerà molto importante per entrambi. Resta in sala Beetlejuice beetlejuice, film diretto da Tim Burton, sequel di ‘Beetlejuice - Spiritello porcello’, del 1998. Dopo un’improvvisa tragedia che li ha scossi, la famiglia Deetz torna nella casa a Winter River, questa volta con loro c’è anche la figlia adolescente di Lydia (Winona Ryder): Astrid (Jenna Ortega). La vecchia dimora dei Deetz è ancora infestata dallo spirito di Beetlejuice (Michael Keaton), relegato, però, nel mondo dei non morti. I due regni, quello dei vivi e quello degli spiriti, entreranno in conflitto e ben presto i protagonisti si troveranno a pronunciare tre volte il nome di Beetlejuice. Ancora in sala anche Cattivissimo me 4, nuovo episodio della saga dedicata a Gru. Il super cattivo insieme alla sua numerosa famiglia dovrà fare i conti con un nuovo antagonista. Ad aiutarlo la sua squadra di Mega Minions. Riconfermato anche Campo di battaglia, diretto da Gianni Amelio e ambientato alla fine della Prima Guerra Mondiale. Due medici, amici fin dall’infanzia, lavorano nello stesso ospedale dove ogni giorno tentano di curare i feriti dal fronte. Alcuni di loro però sono dei simulatori: si procurano gravi lesioni pur di non combattere. Stefano (Gabriel Montesi) è ossessionato da questi autolesionisti e a modo suo vigila su di loro. Giulio (Alessandro Borghi) più comprensivo e tollerante è più portato verso la ricerca. Anna (Federica Rosellini), amica di entrambi, affronta con passione il duro lavoro di volontaria alla Croce Rossa. Molti ammalati però si aggravano misteriosamente, qualcuno provoca delle complicanze di proposito in modo da non permettere il ritorno sul campo di battaglia. Sul fronte un’infezione inizia a contagiare anche il nemico e la popolazione civile.