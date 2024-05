Il ritorno di Expo Elettronica tra ricambi, vintage e occasioni

Expo Elettronica, la grande fiera dell’elettronica, ritorna oggi e domani (orario 9-18) alla Fiera di Forlì. È l’evento fieristico forlivese più longevo e di maggior successo dei padiglioni di via Punta di Ferro. Elettrotecnici, informatici e bricoleur in fiera cercano schede, ricambi e componenti per l’autocostruzione e la riparazione, i collezionisti vanno a caccia di device vintage e il pubblico non specializzato trova occasioni senza compromettere la qualità. Expo Elettronica promuove attivamente la cultura della riparazione e del riuso, offrendo soluzioni sostenibili che riducono l’impatto ambientale legato all’obsolescenza precoce dei dispositivi elettronici, essenziale per un futuro più verde, e consente un risparmio economico nell’acquisto dei device che può arrivare all’80%. A questa edizione saranno presenti oltre cento espositori da tutta Italia, con migliaia di articoli, idee, prodotti e gadget.

La mostra mercato si divide idealmente in quattro macro settori. Informatica: pc, portatili, hardware, periferiche, device nuovi, surplus o ricondizionati e garantiti; Consumer: piccoli elettrodomestici, home entertainment, gadget, illuminazione led e basso consumo; Do It Yourself: componenti, domotica, schede, microcircuiti, home security, minuteria per la programmazione, l’autocostruzione e la riparazione; Vintage: Il mercatino dell’usato elettrico-elettronico con prodotti a cavallo fra analogico e primi bit. radio, hi-fi, valvole, accessori, ricambi, retrogaming, retrocomputing, collezionismo.

Sarà possibile acquistare il biglietto alla cassa nei giorni di svolgimento dell’evento, al costo di 5 euro. Per i bambini fino a 11 anni l’ingresso sarà gratuito.