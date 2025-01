"Il traffico lento evita guai peggiori"

"La strada è proprio deformata, ci sono rigonfiamenti che si susseguono con una certa regolarità – spiega Liviana Gozzi, residente nelle vicinanze di viale Roma –. Vedo che le auto sono praticamente costrette a stare molto vicine al centro della strada". Una situazione che determina pericoli anche dal punto di vista delle sicurezza stradale? "Qui si va piano – ragiona Liviana –, perché il traffico è tanto, e non ho testimonianze di incidenti che siano accaduti per la presenza di questi dossi, ma, sicuramente, le auto sopra alcuni tratti particolarmente alti e rovinati non riescono proprio ad andare. Anche i bordi delle aiuole che delimitano lo spazio, poco, destinato agli alberi sono rialzate e molto sconnesse".