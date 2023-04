Impiego amministrativo a tempo determinato pieno

Stylcasa srl cerca ununa impiegatoa amministrativoa con esperienza di 10 anni nella mansione. La risorsa si occuperà di fatturazione attiva, chiusura Iva mensile, gestione rifiuti, adempimenti fiscali, gestione banche, clienti e fornitori. Sono richiesti diploma di scuola superiore, conoscenza del pacchetto Office, conoscenza di gestionali aziendali, preferibilmente Teamsystem (alyante enterprise). Inoltre possesso della patente di guida B ed è gradito il possesso di mezzo proprio. Si offre contratto determinato pieno con orario dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, con domanda entro il 22 aprile. Per candidarsi occorre essersi registrato con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regiione.emilia-romagna.it) o sull’app Lavoro per Te e cliccare sul pulsante ‘invia candidatura’, seguendo le istruzioni riportate.