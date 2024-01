In bici fino a Meldola. Via Campo di Marte, la pista ciclabile arriverà a Carpena

Una pista ciclabile che colleghi Forlì a Meldola e, di fatto, perfino gli altri comuni della valle del Bidente, fino a Santa Sofia. È quello che, con un finanziamento della Regione, il Comune di Forlì sta realizzando, un tratto dopo l’altro, da via Campo di Marte fino a Carpena. Meldola è poi uno dei paesi toccati dalla cosiddetta ‘ciclovia del Bidente’ (oltre 50 chilometri che partono dal Ronco Lido con la speranza di arrivare magari un giorno anche fino al mare), nella volontà di incentivare non solo una mobilità più sostenibile, ma soprattutto il cicloturismo che porta numerosi appassionati.

In questi giorni ha fatto un decisivo passo in avanti il percorso di progettazione e realizzazione del tratto di pista ciclabile che dal cimitero di Bussecchio collegherà il quartiere Carpena: si tratta di un ulteriore elemento che avvicina idealmente Forlì e Meldola. Il Comune di Forlì ha recentemente ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna un importante cofinanziamento a valere sull’importo complessivo di 1 milione e 860mila euro, così che sarà possibile garantire un contenimento della spesa a carico dell’ente cittadino. È soddisfatto l’assessore all’ambiente Giuseppe Petetta: "Grazie all’innesto di queste risorse, ottenute nell’ambito di un bando regionale sullo sviluppo della mobilità dolce, il finanziamento a carico del Comune si riduce a 558.276 euro. La pista svilupperà il suo percorso dal centro abitato di Forlì, precisamente da via Campo di Marte, fino ad arrivare al quartiere Carpena, per poi proseguire fino al confine con il Comune di Meldola".

In realtà una consistente parte della pista ciclabile è già stata ultimata da qualche mese: si tratta di quella che da via Campo di Marte porta fino al cimitero di Bussecchio. "Nei prossimi mesi – assicura Petetta riferendosi al nuovo tratto in direzione Meldola – procederemo con l’approvazione della progettazione esecutiva e successivamente con l’avvio della gara. La nuova pista ciclabile, sollecitata e condivisa con il comitato di quartiere – conclude l’assessore – sarà realizzata in sede propria, sarà protetta da cordoli e si pone come obiettivo quello di mettere in sicurezza il tragitto per le due ruote verso la frazione di Carpena, favorendo lo sviluppo di spostamenti ecosostenibili e il potenziamento della nostra ‘bicipolitana’".

Via Campo di Marte è infatti già ben connesso alla viabilità cittadina: c’è la pista ‘colorata’ che arriva fino a viale Roma, dove un’altra ciclabile consente di circumnavigare piazzale della Vittoria e di arrivare fino alla stazione, oppure di procedere verso il Ronco. Per quanto riguarda l’ambizioso progetto della ciclovia, sono coinvolti, oltre al Comune di Forlì, quelli di Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola (che tra l’altro figura come capofila), Civitella, Galeata e Santa Sofia e vede il supporto tecnico-progettuale di Forlì Mobilità Integrata.