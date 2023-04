InArte, premiate 3 giovani allieve della maestra Tatyana Stasyuk

Tre giovani allieve dell’Accademia InArte di Forlì si sono piazzate ai primi posti alla XX edizione del Concorso pianistico Città di Riccione, che si è svolto nei scorsi giorni. Le giovani pianiste sono: Anyu Chen (5 anni), 1° premio assoluto di categoria A sez. I, Ginevra Di Vito (8 anni), anche lei 1° premio categoria B sez. I, e Ye Bei Dong (14 anni), classificatasi terza nella categoria D sez. I. Le tre allieve sono state preparate dalla stessa maestra, Tatyana Stasyuk, di origine ucraina, a cui è stato assegnato il diploma per aver preparato in modo così elevato i suoi studenti. Singolare è la storia di Tatyana che ha iniziato a studiare pianoforte in una piccola scuola dell’Ucraina per poi laurearsi in composizione musicale a Kiev e dedicarsi all’insegnamento e alla composizione di brani per pianoforte. Giunta in Italia nel 2000, si è stabilita a Forlì dove ha cominciato ad insegnare privatamente. Poi da cinque anni è entrata nell’Accademia InArte dedicando la sua passione in maniera creativa agli allievi insegnando ad amare ciò che stanno suonando. Tutto questo grazie alla continua ricerca di materiale adatto all’insegnamento come hanno dimostrato le tre ragazze premiate.

