Incidente in A1, morto a 21 anni Davide Di Blasio: “Ciao angelo buono, rimarrai nei cuori”

Forlì, 23 marzo 2024 – “Ciao angelo buono. Rimarrai sempre nei nostri cuori. Mancherai tantissimo”: è uno dei tanto messaggi per Davide Di Blasio, per tutti ‘Dibla’, il 21enne morto in un incidente venerdì mattina sull’autostrada A1 a Piacenza. Nel terribile schianto ha perso la vita anche un 26enne di origini pakistane; e un terzo giovane coinvolto, minorenne e anche lui di origine straniera ma residente a Forlì,versa ancora in gravissime condizioni.

Davide Di Blasio si era diplomato nell’estate del 2022 all’istituto commerciale Matteucci, dove frequentava la classe 5ª A, indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing.

Una valanga di messaggi affettuosi sui social per il ragazzo: un ricordo, una frase, un saluto. “Riposa in pace dibla - scrive un’amica su Facebook in mezzo a un mare di cuori -, verrai sempre ricordato per la splendida persona che eri. Un abbraccio fortissimo e sentite condoglianze alla famiglia”.

Un’altra le fa eco: “Ciao Angelo buono. Rimarrai sempre nei nostri cuori. Mancherai tantissimo”. “Riposa in pace Davidino, ti vogliamo tanto bene. Proteggici da lassù, ti voglio tanto bene topolino”, un altro messaggio.

Anche sul profilo Instagram del ragazzo ci sono tanti messaggi. “Ciao amico mio, riposa in pace”, scrive un amico, con due cuori a corollario del messaggio. “Vola in alto bro”, lo saluta Filippo. Una ragazza affida un pensiero invece alla sua stories: “Forlì non sarà più la stessa senza di te, sempre amato da tutti, non scorderemo mai la tua carica e il tuo sorriso contagioso. Sempre pronto a dire e fare la cosa giusta, onesto e sincero come pochi. Un ragazzo puro a cui la vita è stata strappata troppo presto”. Tantissimi gli amici che lo taggano in una foto, un ricordo. “Sarai sempre con noi. Mancherai tanto tanto davvero”.